No se ponga a hacer visita si sale a trotar: ni dos metros de distancia son suficientes

Las partículas que desprende el cuerpo al hacer ejercicio se extienden mucho más debido al viento, lo que representa mayor peligro respecto al coronavirus. Usar tapabocas es esencial.

Quienes quieran ejercitarse al aire libre deben tomar mayores precauciones para evitar el contagio del COVID-19.

Recuerde: las actividades son individuales, de intensidad leve y no en grupo.

Tampoco está autorizado el uso de las máquinas de gimnasia que hay en los parques.

Lo mejor es aprovechar ejercicios que no puede realizar en casa, como trotar suave, caminar, o montar bicicleta o patines.

El doctor John Duperly, médico internista y PHD en medicina del deporte, recomienda mantener una distancia de “5 metros para caminar, 10 metros para trotar y 20 metros o más para bicicleta, patines, patineta o vehículos que alcancen velocidades superiores a los 10, 15 kilómetros por hora”.

“Estas distancias varían mucho con la velocidad del viento, pero una decisión importante es no estar detrás, en fila, como quien dice no cortar viento o no chupar rueda, en términos de ciclista, es decir, tratar de estar diagonal o en paralelo, pero respetando estas tres distancias”, insiste.

En cuanto a las pausas que tome durante la actividad deportiva, deben ser para descansar, hidratarse o estirar y no para conversar con quienes se encuentre, ya que usted no sabe con quién ha estado en contacto su interlocutor ni los cuidados que ha tomado contra la pandemia.

El doctor Duperly reitera la importancia de usar el tapabocas.

“Lo importante es que las gotas de saliva no salgan a volar por el aire, sino que se contengan cerca de la boca. Pero de la mano de esto, está que al tocarse el tapabocas o la tela que tenga, la mano queda contaminada, por lo que no debe olvidar el lavado de manos frecuente”, precisa.

El especialista dice que “sobre el tema del sudor no hay claridad en este momento, pero genera contacto de las manos con la cara y con las superficies de la vía aérea superior, así que por el momento la recomendación sigue siendo mucha higiene de manos, e higiene del cuerpo y la ropa para poder mantener el control de esta pandemia”.

No olvide llevar una toalla para secarse y si tiene síntomas respiratorios aíslese.