¡No sea terco! Vea por qué es importante aislarse para evitar el contagio del COVID-19

No, no estamos siendo exagerados. No, no es por tapar otras noticias. El virus es real y, en cierta población, muy peligroso. Vea y comparta estos dos sencillos videos.

No te lo voy a explicar con manzanas sino con cerillos y fuego... ¡A ver si así entiendes que cuidándote, puedes romper la cadena de contagio! pic.twitter.com/hYCYkNaJVT — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) March 15, 2020

Ayúdenme a compartir este video bastante ilustrativo del porqué se toman estas medidas. Compártanlo con sus familias y amigos. pic.twitter.com/PKQekja2xT — Adax (@Doctor_Adax) March 16, 2020

Literalmente, #EstáEnTusManos proteger del coronavirus COVID-19 a los que más amas y, también, al resto de la población.

¿Qué puedo hacer? Aquí varios consejos básicos:

Lávese las manos con agua y jabón muchas veces al día

Evite saludar de beso o de mano

Mantenga la distancia

No vaya a sitios públicos

Si tiene síntomas de gripa, quédese en casa

En caso de necesitar ayuda, llame a las líneas de emergencia. En Bogotá es el 123