“No tenemos para comer ni trabajo”: drama de venezolanos en Cali que volverán a su país por COVID-19

Comenzó la repatriación de migrantes, la mayoría provenientes de Ecuador, que habían llegado a la ciudad. El traslado será a través de puente humanitario.

Germán Orjuela y su familia son ciudadanos venezolanos que llegaron hace pocos días a Cali desde Ecuador, huyendo de la crítica situación que se vive en ese país por cuenta del coronavirus COVID-19.

Dijo que es consciente de que el Gobierno venezolano no le está ofreciendo nada, pero asegura que estaría mejor allá.

“(Nos devolvemos) por la pandemia, también porque no tenemos para la comida ni trabajo. ¿Y cómo vamos hacer para el arriendo? No tenemos cómo. Por lo menos allá (Venezuela), uno está en su casa y uno no paga el arriendo”, aseveró.

Como él, decenas de familias migrantes que se concentran en el centro de la capital del Valle del Cauca aseguran que hoy, más que nunca, desean retornar a Venezuela.

“Nosotros queremos estar en momentos difíciles con nuestros familiares y nuestros seres queridos”, afirmó Nelson Guerrero, ciudadano venezolano.

Tras ser aprobada la propuesta de repatriarlos a través de un puente humanitario, serán priorizados niños y mujeres en estado de gestación.

“Solamente puede ir una persona por cada uno de los puestos del bus, entonces eso nos aumenta el costo. En un bus solo pueden ir 20 personas y van a ir directo de Cali a Cúcuta. Sale mañana en la mañana y estarían llegando a esa ciudad el miércoles en la mañana”, indicó Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social de Cali.

La principal condición para ser trasladados es que se sometan a un proceso de tamizaje para verificar si cumple con buen estado de salud.

“Que las personas no salgan de Cali en malas condiciones, las personas que hemos encontrado con enfermedades graves, algunos niños, las hemos remitido a los hospitales para que les den primero un tratamiento y luego definir si pueden o no viajar”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Horas después de confirmar que la propuesta del puente humanitario se aprobó, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió a través de twitter que, de no ser bloqueado el ingreso de migrantes por la frontera con Ecuador, la capital del Valle del Cauca se verá obligada a prohibir el ingreso por el sur.

Vea también: