“No van a poder regresar el lunes, esto es en serio”: Claudia López a quienes salieron de Bogotá

“No entendieron que esto no es paseo. No va a poder ingresar un solo carro”, aseguró la alcaldesa, a propósito de la cuarentena para prevenir coronavirus.

En entrevista con W Radio, Claudia López le envió un mensaje a quienes dejaron la ciudad horas antes de que comenzara el simulacro de aislamiento colectivo.

“Quiero decirles a los que salieron que lo lamento mucho, tal vez no recibieron la información a tiempo, no van a poder regresar el lunes, no va a haber operación retorno el lunes, no va a poder ingresar un solo carro, no van a poder atravesar por Cundinamarca porque los peajes que dependen de la gobernación estarán cerrados. Esto es en serio, era para quedarnos en casa, no para irnos de paseo”, señaló.

Además, añadió que “todas las piscinas de Cundinamarca y Bogotá están cerradas”.

Bogotá, con 53 casos de coronavirus confirmados, comenzó este viernes a las 00:00 horas un simulacro de cuarentena que regirá hasta la medianoche del lunes.

