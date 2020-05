Número de muertos en México por coronavirus sería el triple de los 4.200 reportados

Lo dicen medios estadounidenses. Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que es una campaña en su contra y que su país está "domando" la pandemia.

Según una investigación del The Wall Street Journal, muchos informes de los fallecidos en la capital mexicana tienen anotaciones a mano de probable COVID-19.

"Quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y estamos a punto de lograrlo por la participación de la gente", expresó el presidente al desvirtuar ese reportaje y otro del The New York Times.

El presidente aplaudió la labor del personal sanitario mexicano, que "está corriendo riesgos por salvar la vida de otros", y dijo que quiere retomar pronto sus giras por el país para inaugurar obras emblemáticas de su administración.

"Quiero ir a dar los banderazos, desde luego no mítines o concentraciones, sino actos de menos de 50, con sana distancia", añadió.

Asimismo, aseguró que la oposición y los medios de comunicación llevan a cabo una "campaña de desinformación" en su contra y pidió que "ojalá depongan esa actitud".

"Hay campañas de desinformación, pero no funcionan. Estamos a punto de pasar una prueba muy difícil, el que nos rebasara la pandemia, que no se saturaran los hospitales", manifestó.

López Obrador se mostró especialmente molesto por la publicación de algunos reportajes en periódicos como el The New York Times que acusaban al Gobierno mexicano de subestimar las cifras de fallecidos por COVID-19.

"Empezaron inventando fallecimientos, luego apostaron a que estábamos ocultando difuntos, luego escenas en los hornos crematorios de que estaban llenos los hornos. Es muy perverso, de poca ética", dijo.

El Gobierno de México cerró en abril y mayo las actividades económicas no esenciales, aunque no concretó sanciones para las empresas que abrieran, y exhortó a la población a quedarse en casa, si bien la cuarentena no ha sido obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal.

México reabrirá el 18 de mayo la industria automotriz, la minería y la construcción, y el 1 de junio comenzará un plan de reapertura de actividades sociales y económicos de acuerdo a la situación sanitaria en cada estado de país.

La nación centroamericana es la que menos exámenes para detectar el nuevo coronavirus ha realizado de las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 0,4 pruebas por cada 1.000 habitantes, contra la media de sus miembros de 22,9.

Hacer más pruebas permite suprimir nuevos brotes, identificar personas que hayan desarrollado inmunidad y obtener información valiosa sobre la evolución de la epidemia, según estudios de la OCDE.