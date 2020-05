OMS suspende pruebas de hidroxicloroquina en la búsqueda de tratamiento contra coronavirus

La decisión se tomó mientras se analizan datos sobre el uso de este medicamento en pacientes con COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud suspendió temporalmente las pruebas de hidroxicloroquina en medio de la búsqueda de un tratamiento contra el coronavirus COVID-19 .

"El grupo ejecutivo ha implementado una pausa temporal de la división de hidroxicloroquina dentro del Ensayo de Solidaridad", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.

El directivo aseguró que la decisión fue tomada mientras la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos revisa “la evidencia disponible globalmente” sobre el uso de esta droga, pues, según un estudio publicado en la revista especializada The Lancet, pacientes que la han consumido presentan "mayor tasa de mortalidad".

"The authors reported that among #COVID19 patients receiving the drug, when used alone or with a macrolide, they estimated a higher mortality rate"-@DrTedros

