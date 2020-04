"One World: Together at Home" este sábado, el concierto solidario contra el coronavirus

Artistas internacionales como Lady Gaga y Paul McCartney, y los colombianos J Balvin, Juanes, Maluma y Yatra hacen parte del evento que inicia a la 1:00 p.m.

El concierto "One World: Together at Home" (Un Mundo: Juntos en Casa) busca recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Celebridades musicales, deportistas y otras figuras del espectáculo hacen parte de esta iniciativa organizada por Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas.

Por Colombia, participarán:

J Balvin

Juanes

Maluma

Sebastián Yatra

Artistas y celebridades internacionales:

Alanis Morissette

Andrea Bocelli

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Burna Boy

Chris Martin

David Beckham

Eddie Vedder

Elton John

FINNEAS

Idris y Sabrina Elba

John Legend

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Lang Lang

Lizzo

Paul McCartney

Priyanka Chopra Jonas

Stevie Wonder

Shah Rukh Khan

La primera parte del evento será transmitida en las plataformas digitales de Noticias Caracol, desde la 1:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. de este sábado 18 de abril. Vea en vivo el concierto ingresando a www.noticiascaracol.com.

El show central se emitirá por la señal abierta de Caracol Televisión desde las 6:45 p.m. hasta las 9:00 p.m.

Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) y Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) serán los presentadores del superconcierto, desde sus casas.

Únase a esta iniciativa y disfrute de "One World: Together at Home" en: www.noticiascaracol.com, www.caracoltv.com, www.shock.co, www.bluradio.com y www.lakalle.com.

#EstáEnTusManos #QuédateEnCasa