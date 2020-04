Para mantener a flote sus negocios, empresarios hacen estas propuestas al Gobierno  

Sugirieron plazos para el pago de impuestos de renta, al patrimonio, retención en la fuente y para presentar y pagar el IVA, todo por la crisis del coronavirus.

• "No tenemos las dos cajas. Si cumplimos con las cajas de seguir preservando nuestro personal, a pesar de que todas las plantas del pais están cerradas a nivel nacional, no solo las de Arturo Calle sino todas en general, y fuera de eso vamos a cumplir con el pago estricto en el momento que lo dice la ley, pues no va a haber las dos cajas. O pagamos a los empleados o le pagamos al Estado, el Estado escoge cuál”: Arturo Calle.



• "Procuraremos estar abiertos hasta que el gobierno decida lo contrario. Nos preocupa mucho la situación de las personas que tengan algun tipo de discapacidad, pues son más susceptibles a la mortalidad, a la morbilidad y a la pobreza": Augusto Salazar, presidente de Gran Estación.



• “Nosotros estamos especialmente preocupados por la capacidad que tengan las compañias de sobrevivir ante lo que está sucediendo, ante la baja de la demanda, ante la incapacidad por supuesto de producir, la incapacidad de tener ingresos y que por supuesto se vería reflejado en perder algo de viabilidad y capacidades para mantener nómina o mantener cargos, lo que sería lamentable”: Bruce Master, presidente de la ANDI.

Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha anunciado alivios financieros que contemplan 70 billones de pesos en créitos nuevos para pequeñas y grandes empresas.



