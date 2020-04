Parecía imposible por la cuarentena, pero así se las ingenió este abuelo para conocer a su nieto

El hombre no había podido tener contacto con el recién nacido pues ya se había establecido el aislamiento obligatorio ante la propagación del coronavirus.

La imagen muestra al hombre que saluda desde la ventana a su nieto, que a su vez es sostenido por su hijo. Esta reunión de tres generaciones, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, ha cautivado a miles de usuarios alrededor del mundo.

Three generations of social distancing as my dad meets his grandson for the first time pic.twitter.com/uyHHgBBXxb

— Emma (@emmabethgall) March 21, 2020