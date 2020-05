Peluquerías dicen estar listas para reabrir y gobierno plantea poner estas condiciones

Aparte de los protocolos de bioseguridad, solo se podrá acceder al servicio con cita previa. Duque no ha definido a partir de cuándo comenzaría la reactivación.

Y es que uno de los sectores que no la está pasando nada bien y genera miles de empleos es el de las peluquerías, por eso le piden al gobierno su reapertura.

“Este trabajo está muy caído porque no nos dejan trabajar. Yo me vengo para acá (al local) a hacer oficio para que todo no se llene de polvo y me pongo a llorar horas ahí sentada, me limpio mis lágrimas y me voy para mi casa realmente como si nada estuviera pasando”, reconoce Esperanza Medina, propietaria de un Salón de Belleza.

Ella, así como sus cinco empleadas que son madres cabeza de familia, están pasando dificultades debido a la cuarentena por coronavirus.

Varios empresarios de su sector se unen a su llamado y prometen cumplir todos los protocolos de bioseguridad.

“Si hay asepsia importante en algún sector del comercio, es precisamente en las peluquerías, donde todo es desechable, donde todo es desinfectado y ahora con mayor razón”, sostiene Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Ante un eventual regreso, las peluquerías deberán cumplir no solo con los protocolos de bioseguridad, la atención se haría con cita previa.

“La posibilidad de hacerlo organizadamente y con distancia física entre las personas; esto lo iremos haciendo en la medida en que tengamos esa posibilidad de conocer y estimar cuánto es la población que está actualmente circulando”, ha señalado el ministro de Salud Fernando Ruiz.

Fenalco estima que en promedio hay 70.000 mil peluquerías de las que dependen aproximadamente 400.000 personas.

