Pese a ‘Cuarentena por la vida’, terminales de transporte de Medellín están llenas de viajeros

También, se registra un alto número de usuarios en el Sistema Metro. Autoridades hacen un llamado a la responsabilidad y la sensatez.

Pese a medidas restrictivas de circulación como la ‘Cuarentena por la vida’, decretada en Antioquia, y el aislamiento nacional, que inicia este martes a las 11:59 de la noche, las terminales de transporte terrestre del norte y sur de la ciudad están llenas de viajeros.

Además, el metro de Medellín y el Metroplús registran un alto número de usuarios, situación que tiene en alerta a las autoridades pues estos desplazamientos representan un riesgo por la propagación del COVID-19.

“Hay que ser muy serio y muy enfáticos en que la contención del coronavirus requiere sacrificios. Lo que estamos haciendo es que las personas que estén en municipios alrededor del área metropolitana y que necesitan regresar para pasar la cuarentena en el área metropolitana que regresen, pero los que van a pasar la cuarentena en otro municipio allá se quedan”, indicó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

“No es venir y volver, eso no está autorizado porque no tiene sentido, no podemos estar circulando de un lado para otro con la posibilidad de estar distribuyendo el virus”, añadió el mandatario.

Además, Terminales Medellín recordó que, basado en el decreto de la cuarentena nacional, los buses intermunicipales solo prestan servicios en casos excepcionales.

#ATENCIÓN | Recordamos a toda la ciudadanía, que las empresas transportadoras están prestando servicio unicamente en casos excepcionales. #QuédateEnCasa acatando las directrices de la #CuarentenaPorLaVida — Terminales Medellín (@TerminalesMed) March 24, 2020

A esta hora cientos de personas acuden a las terminales de transporte terrestre de Medellín pese a la ‘Cuarentena por la vida’. @TerminalesMed recuerda a la ciudadanía que los buses solo prestan servicio en casos excepcionales https://t.co/EnsmNC7SzC pic.twitter.com/MoaXwJqWD2 — Noticias Caracol (@NCAntioquia) March 24, 2020

El Metro de Medellín informó que por la baja afluencia de pasajeros, que disminuyó esta mañana en un 78 por ciento en comparación con el martes 17 de marzo, se redujo las frecuencias de trenes, novedad que aplicará también durante la cuarentena nacional.

“Esta medida se toma teniendo en cuenta que durante los días de la ‘Cuarentena por la vida’ se ha reducido la demanda de pasajeros en un 80 por ciento. Es decir, se ha movilizado solo un 20% de usuarios, misma cifra que se proyecta transportar durante los días del aislamiento preventivo obligatorio”, precisó la compañía en un comunicado.

Lo que significa que en horas picos la frecuencia del metro será de nueve minutos aproximadamente y en horas valle de cerca de 15 minutos. Mientras que para Tranvía y Metroplús será 10 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle.

"Para estos días del aislamiento preventivo obligatorio, el Metro de Medellín insiste en su llamado a las empresas que deben operar por distintas razones, a que escalonen horarios de ingreso y salida de su personal para evitar aglomeraciones en horas pico en el sistema", pidió el sistema de transporte.

Además, invita a la ciudadanía a hacer una correcta distribución en los trenes, pues la mayoría de viajeros se concentran en los últimos tres vagones con dirección al sur, lo que representa un riesgo por la propagación del COVID-19.