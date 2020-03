Por el coronavirus, ¿hay que renunciar a besos, abrazos y apretones de manos?

El COVID-19 ha comenzado a cambiar el comportamiento social de las personas en diferentes lugares del mundo.

Las medidas preventivas por la epidemia del coronavirus COVID-19 han permeado a la sociedad en general, desde los más altos dignatarios hasta las bases más humildes.

Todos parecieran esquivar el contacto físico, un beso, un abrazo o un apretón de manos, bien sea por temor o por duda.

En las redes sociales, se han hecho virales momentos en los que miembros de la realeza, presidentes, primeros ministros, artistas, deportistas y otros personajes públicos evitan a toda costa tocar con sus manos a otros en eventos públicos.

El príncipe Carlos de Inglaterra ha protagonizado uno de ellos. Durante la gala de los premios Princes’s Trust y TK Maxx & Homesense, en Londres, olvidó en varias ocasiones no estrechar la mano.

Lo mismo ocurrió con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, que sufrió en carne propia las nuevas políticas de contacto por el coronavirus. Después de dar un discurso en el que aconsejaba no darse la mano, él mismo estrechó la del director del Instituto Nacional de Salud Pública, Jaap Van Dissel, que le acompañaba.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha tenido que contener su impulso del apretón de manos en varios encuentros.

Celebridades del mundo del deporte y del espectáculo no han sido ajenos al desafío de los intocables.

