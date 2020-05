¿Por qué el coronavirus es más peligroso para los adultos mayores?

Los infectados mayores de 60 años corren un riesgo alto y entre más aumenta la edad hay más probabilidad de complicaciones e incluso de muerte.

Esta situación ha sido evidente en países como China, Italia o Estados Unidos donde según las autoridades de salud ocho de cada 10 fallecidos eran mayores de 65 años.

En Colombia, de los 630 fallecidos a la fecha por COVID-19, 462, es decir un 73 por ciento, eran adultos mayores de 60 años.

“La principal preocupación es la letalidad de este virus en las personas mayores, no es el momento de flexibilizar medidas preventivas de distanciamiento físico, en este momento de la pandemia el pico de crisis ya ha pasado en muchos lugares del mundo, pero falta Latinoamérica, donde se prevé que, por las condiciones de vulnerabilidad en la mayoría de la población, la situación pueda ser dramática”, asegura Javier Cabrera, presidente de la Asociación Colombiana de Geriatría.

¿Cuál es la razón para que este coronavirus sea más peligroso en los mayores? Hasta hoy hay varias explicaciones, una tiene que ver con la mayor frecuencia de enfermedades crónicas como diabetes, alteraciones cardiacas y tensión alta, entre otras.

“El primero de ellos es el envejecimiento del sistema inmunológico, así como muchas otras cosas se ven alteradas en las personas mayores por el solo hecho de envejecer. En ese sentido, el organismo no se va a defender de la misma manera, no va a adquirir la misma cantidad de anticuerpos que lo van a defender no solamente contra el COVID-19, sino contra muchos otros patógenos. Eso nos da paso para hablar del tercer factor más importante, la vacunación del adulto contra influenza, neumococo, tétano, culebrilla”, explica Carlos Cataño, infectólogo de la Universidad de Antioquia.

Además, se pueden sumar otros factores en contra que también pueden causar inflamación y una respuesta menos rápida y eficiente del organismo, como el consumo de tabaco.

“También existen otros factores de riesgo importantes como la obesidad, el uso de medicamentos que alteran las defensas o que son lo que llamamos inmunosupresores, aquellos que tienen enfermedades de base mal controladas, como la presión, como el azúcar, enfermedades renales y hepáticas; todas estas conforman una gran cantidad de factores que afectan de manera negativa la infección por el COVID-19 y que conducen a esta población en particular a presentar las fases más severas de la enfermedad e incluso la muerte”, señala Cataño.

Quienes están en las unidades de cuidados intensivos corroboran las condiciones que sufren estos pacientes.

“Desafortunadamente el número de pacientes mayores de edad que hacen este cuadro severo tienen definitivamente un mayor ingreso a cuidado intensivo y desafortunadamente los desenlaces son peores en esta población, es así como muy probablemente la progresión o desarrollo de síndrome de dificultad respiratoria que se presenta de forma tan severa, hace que las manifestaciones cardiovasculares sean dos de las principales características por las cuales pueden fallecer estos pacientes”, indica Hans García, coordinador de atención de COVID-19 del Hospital Militar.

Por eso, ahora más que nunca el llamado es a protegerlos y protegerse con el lavado de manos, adecuado uso del tapabocas, la distancia física y búsqueda de otras estrategias virtuales para estar en contacto y brindar apoyo emocional a las personas mayores.

