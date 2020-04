¿Por qué el Valle del Cauca necesitaba tanto la ampliación de la cuarentena por coronavirus?

Hablamos con la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, quien habló de las acciones que se llevarán a cabo en las siguientes semanas.

Las autoridades del Valle del Cauca celebraron la ampliación de la cuarentena nacional dictada por el presidente de la República, Iván Duque, este 20 de abril de 2020 y que llevó el fin de aislamiento total en Colombia hasta el próximo 11 de mayo.

La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, explicó a Noticias Caracol por qué este tiempo era tan necesario para el departamento en su lucha contra la curva de contagio del coronavirus COVID-19.

Gobernadora, ¿cómo recibe usted esta noticia?, teniendo en cuenta que desde antes de la alocución presidencial ustedes ya habían hecho la solicitud para que ampliara la cuarentena.

Muy complacida. Agradecemos mucho al señor presidente que haya escuchado esta solicitud que habíamos estado haciendo.

Este era el tiempo que necesitábamos para terminarnos de preparar, era el tiempo que necesitamos para poder que nos llegue todo el material que estamos importando.

Recordemos que nosotros no estábamos preparados para una situación como la que estamos viviendo, y por lo tanto, no teníamos el suficiente número de tapabocas, de trajes, de caretas, de gafas para poder dar vestir a nuestros médicos pero, sobre todo, no teníamos las muestras rápidas, que nos van a permitir identificar el cerco epidemiológico y poder llevar los controles a donde más se necesitan.

Todo eso fue fundamental y sé que ya para el 11 de mayo vamos a estar totalmente preparados. Acabamos de abrir nuestra clínica con 225 camas, que eso también nos va a dar es esa gran posibilidad.



¿Sí o no a que haya puentes festivos?



Nosotros somos un departamento eminentemente turístico. De hecho, una de las formas de reactivar la economía va a ser con el turismo. Somos muchos los municipios y los departamentos de Colombia que vivimos del turismo, entonces yo no sería partidaria de quitar los puentes.

Sé que este tiempo lo vamos a tener que recuperar de muchas formas, los puentes van a ser una de esas formas. Con ellos vamos a lograr que la gente, al salir de esta cuarentena, pues pueda volver a disfrutar con su familia en el momento en que se pueda, porque al principio va a ser muy duro, y la vida social va a ser muy poca, sobre todo, el Día de la Madre, ese es un fin de semana que nos da mucho temor.