Procuraduría suspende a secretario de Gobierno de Puerto Tejada por traslado irregular de migrantes

El funcionario está bajo la lupa tras la llegada de 18 migrantes venezolanos en un furgón a Cali.

Mediante un comunicado oficial la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión por tres meses de Pablo Mina, secretario de Gobierno del municipio de Puerto Tejada en el Cauca.

Esta acción se tomó tras el presunto traslado a Cali de 18 migrantes venezolanos que se movilizaban en la parte de atrás de un furgón. Este hecho se llevó a cabo, al parecer, sin cumplir normas de bioseguridad, protocolos y coordinación con Migración Colombia.

Según la Procuraduría, con esta suspensión “se busca evitar la reiteración de conductas iguales o similares por parte del disciplinado”.

Asimismo, el ente “ordenó la práctica de pruebas con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular”.

En su defensa, Mina afirmó que el solamente quería que estos migrantes fueran cobijados por la ruta humanitaria que creó la alcaldía de Santiago de Cali para que esta población llegue hasta la frontera con el vecino país.

“Lo primero que hago es articular con un ejecutivo militar que estas personas lleguen a un puesto militar y que a partir de allí crear un puente humanitario y que ellos puedan llegar hasta Cúcuta”, dijo el hoy investigado.

Por su parte, Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali quien denunció vehementemente esta situación, aseguró en su cuenta de Twitter que esta suspensión no es necesaria.

No creo q sea necesario que por una circunstancia seguramente no premeditada, no dolosa y casi circunstancial suspendan al Secretario de Gbno de Puerto Tejada. Muchas cosas solo se solucionan con la enseñanza, la rectificación y recomendación. A propósito del camión con migrantes

— Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) May 7, 2020