Proponen salario mínimo por 3 meses para colombianos más afectados por crisis del coronavirus

El senador Iván Marulanda dice que la iniciativa busca garantizar la vida digna de millones de familias que hoy no cuentan con recursos por la cuarentena.

Nueve partidos políticos se unieron para proponerle al Gobierno Nacional que se le otorgue un salario mínimo vital a cerca de 34 millones de colombianos durante tres meses, en vista del confinamiento y las medidas para detener la expansión del COVID-19.

El senador del Partido Alianza Verde, Iván Marulanda, detalló el alcance de la iniciativa que ya está en manos del ministro de Hacienda.

“Lo que estamos proponiendo es, a empleados formales en condiciones de vulnerabilidad y a trabajadores independientes formales también en condiciones de vulnerabilidad, darles un salario mínimo mensual con prestaciones sociales por tres meses”, aseguró Marulanda.

Este beneficio sería destinado a 9.5 millones de hogares, que vienen siendo cerca de 34 millones de colombianos.

Marulanda aseguró que este programa ya está en manos del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“Él nos debe estar haciendo una propuesta hoy y debemos estar dialogando el fin de semana para buscar un consenso con el Gobierno alrededor de esta propuesta”, manifestó el político.

Sin embargo, esto costaría unos 40.5 billones de pesos, es decir, cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que también se contempla un impuesto al patrimonio para poder hacer la entrega de este beneficio económico a los colombianos.

“Toma parte de lo que está en el presupuesto y en los planes del Gobierno, trasladar parte del Presupuesto General de la Nación sobre obras o gastos que en este momento no se necesitan para aplicarlos a este plan de emergencia porque se trata de la supervivencia de la población, de los alimentos, del techo, de los servicios públicos y para que las empresas pequeñas y medianas no se quiebren y los trabajadores independientes no se mueran de hambre”, manifestó Marulanda.

A eso se sumaría entonces un impuesto al patrimonio que sería aplicado de la siguiente forma:

“Habría que poner un impuesto al patrimonio de las personas naturales, de los grandes capitales. Estamos hablando de patrimonios de mil millones de pesos hasta patrimonios infinitamente grandes que hay en Colombia, que no están tributando sino un 1 por ciento de ese patrimonio. Aplicarle una tasa entre el 1 y 8 por ciento, según sea el tamaño”, agregó el congresista.

Marulanda indicó que para darle mayor liquidez al programa también se realizarían un crédito inmediato con el Banco de la República.

“Mientras ese crédito se aplica al programa se van a implementar otras medidas como el impuesto”, aseguró.

Otras medias que hacen parte de la iniciativa son desmontar los beneficios tributarios de la reforma que se hizo el año pasado “para que el estado pueda tomar ese dinero y aplicarlo en este programa. También está sobre la mesa la idea de solicitar créditos internacionales y además refinanciar la actual deuda pública del país”.