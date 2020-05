“Queremos irnos a nuestro país”: venezolanos instalaron cambuches en Bogotá

Están en condición de vulnerabilidad, llevan días sin comer y no cuentan con elementos para protegerse del COVID-19. Piden ayuda para volver a Venezuela.

Familias enteras, con adultos mayores y niños, se instalaron en cambuches improvisados sobre la autopista Norte en Bogotá. Algunas personas llevan más de cinco días sin consumir alimentos.

“Nosotros queremos irnos a nuestro país. Aquí hay mucha gente que también tenía trabajo, pero se quedaron sin trabajo. Hoy en día a las personas la están sacando de los trabajos, nos sacan como si fuéramos un perro”, asegura Ricardo Casanova.

Quieren volver a su país y, aunque algunos cuentan con el dinero para su pasaje, aseguran que en la terminal no les dan luz verde para viajar. Otros no tienen recursos y claman por ayuda humanitaria.

Teófilo Zuniaga, ciudadano venezolano, señala que “la única protección que nosotros tenemos es el tapabocas y tratamos de mantener la distancia, pero no tenemos alcohol, no nos han hecho la prueba, no han hecho censo”.

Migración Colombia afirma que llevan semanas gestionando esta situación y que no depende únicamente de ellos, sino también del gobierno de Venezuela y las alcaldías locales colombianas.

“El retorno a su país depende de la capacidad que tiene Venezuela para recibir a sus connacionales. Diariamente solo pueden cruzar 300 personas; los ciudadanos venezolanos que voluntariamente deseen retornar a su país deben coordinar con la alcaldía del lugar donde se encuentren”, sostiene Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Por ahora, ellos dicen que permanecerán en los cambuches hasta obtener respuesta de la Alcaldía de Bogotá.