Reviva el especial “Coronavirus: mitos, temores y realidades en América Latina”

Coronavirus: mitos, temores y realidades en América Latina

La Organización Panamericana de la Salud responde a preguntas de toda Latinoamérica sobre la situación actual del coronavirus en la región, a través de uno de sus expertos: el doctor Marcos Espinal, director del departamento de Enfermedades Transmisibles. #UnidosPorLaSalud #EstáEnTusManos

