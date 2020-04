“Salud no es solo lo físico”: la encrucijada del ministro Ruiz respecto a la cuarentena

Esta semana definirán si la alargan, pero recalca que hay que ver otros aspectos más allá de la enfermedad. Hace una dura advertencia a la ciudadanía.

Al hacer un balance de la cuarentena nacional, producto del coronavirus COVID-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, reconoce que la epidemia en Colombia puede estar en una fase inicial y que la semana que comienza se tomarán decisiones.

“Nosotros estamos en este momento perfilando, trabajando todo el plan estratégico de lo que se llama cuarentena y la decisión tendría que tomarse durante la semana entrante, cuando tengamos una situación certera de los efectos que estamos logrando en la cuarentena. El segundo tema es toda la preparación de los servicios de salud para afrontar un eventual crecimiento de la curva de número de casos. Esos dos factores son los que, seguramente, nos llevarán a tomar cualquier decisión”, dice.

En diálogo con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el ministro habla de otras posibilidades que tiene el Gobierno y insiste en que ninguna de ellas se descarta, entre otras cosas, porque confirma que enfrentar el COVID-19 nos llevará todo el año.

“Puede implicar prolongar la cuarentena, abrir la cuarentena y tener una segunda cuarentena más adelante, ir a hacer aperturas graduales y sectoriales”, agrega.

Ruiz tiene una gran ecrucijada: para él, la salud va más allá del tema de la enfermedad física. Es un tema polémico, del que habla abiertamente.

“Yo quiero aclarar qué es salud. La definición de la Organización Mundial de la Salud es muy clara de que salud no solo es lo físico, no solo es estar libre de enfermedad. Salud es el completo bienestar físico, social, ambiental y todo lo que ello implica que para estar libre de enfermedad. Tengo que tener la capacidad de disfrutar y de tener la capacidad de disfrutar todo el entorno social. De manera que esta es una decisión que debe siempre considerarse en el equilibrio que representa por un lado no tener la enfermedad, pero por el otro tampoco tener unas afectaciones sociales que nos lleven a enfermedad mental, que nos puede llevar a mayores índices de maltrato porque estar confinado, evidentemente, puede generar maltrato, puede generar situaciones muy complejas familiares”, explica.

Y añade: “Quiero dejar este énfasis, la propia situación, de llevar a una situación de pobreza, puede llevarnos a niveles muy altos de desnutrición, de perdida de capacidad de los sistemas inmunológicos de las personas y de desarreglos físicos y también de enfermedad que tenemos que balancear cuidadosamente entre lo que implica el COVID y lo que implica este otro conjunto de enfermedades y factores sociales. Eso se llama en salud los determinantes sociales”.

El ministro hace una clara advertencia a la ciudadanía colombiana: hay que ser muy disciplinados y mantener la distancia social.

“Podríamos llegar a tener acuartelamientos más fuertes. En China, por ejemplo, se ha dado un acuartelamiento más fuerte. España es más fuerte que el que nosotros tenemos. Un factor importante es la disciplina social. Que la gente ande por ahí, por la calle, tomando las cosas muy a la ligera, nos está generando una afectación que nos puede llevar en el futuro decisiones mucho más duras. Si no hay disciplina social, no se va a lograr los efectos que queremos. El gobierno pone el 50 por ciento, pero el otro 50 por ciento lo pone la comunidad. Si no somos conscientes del riesgo y el peligro que enfrentamos, podemos tener una situación muy compleja. Estamos a tiempo, es el momento de hacerlo. Si no lo hacemos ahora, vamos a sufrir consecuencias. Este es un tema que nos va a llevar, por lo menos, todo lo que resta del año. Vamos a tener que montar diferentes estrategias”, concluye.

