“Sálvese quien pueda no es solución”: papa Francisco envía mensaje a empresarios

Les dijo que, en medio de la crisis que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, no hay que despedir sino acoger a los empleados.

“Sálvese quien pueda no es solución. Una empresa que despide para salvarse no es una solución. En este momento, más que despedir, hay que acoger, sentir que hay una sociedad solidaria, son los grandes gestos que hacen falta ahora", recalcó.

Afirmó que, si bien no conoce la crisis que el COVID-19 representa para los empresarios, sí conoce el sufrimiento de los empleados.

“Se de las penurias que va a pasar el empleado, el operario, la operaria, la empleada que vas a despedir", reflexionó.

Agradeció y resaltó la labor que cumple el personal médico.

"Que los admiro, que me enseñan cómo comprometerse. Me gusta usar una palabra que me hacen bien: los santos de las puertas de al lado. Muchos no son creyentes, pero en el testimonio tú ves la capacidad de jugarse por el otro. Entre ellos hay muertos", concluyó.

Su mensaje se conoció de manera virtual, uno de los cambios que también ha adoptado el papa Francisco en medio de la propagación del COVID-19.