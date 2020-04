Se conoce video del arresto a hombre con COVID-19 sorprendido violando cuarentena en su unidad

El sujeto fue sacado de su residencia por autoridades sanitarias y uniformados de la Policía.

En las últimas horas se conoció el video del arresto de un hombre portador de coronavirus que fue sorprendido, en varias ocasiones, violando la cuarentena al interior de un conjunto residencial ubicado al nororiente de Santiago de Cali.

Esta detención fue encabezada por el recién creado Equipo Caza COVID, el cual recorre las calles de la capital del Valle del Cauca visitando a los ciudadanos que son positivos para coronavirus, velando porque estén en casa guardando el aislamiento y verificando su estado de salud.

Además del equipo mencionado, el mismísimo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue quien le anunció a este ciudadano que estaba siendo detenido.

“Póngase los zapatos, póngase un tapabocas que se va arrestado. Le voy a dar tres minutos para salir de acá porque me pone en peligro a la gente. O se me ponen juiciosos o se me ponen juiciosos. Se va conmigo ya”, dijo en evidente estado de alteración Ospina.

Posteriormente, la esposa del capturado, quien también es portadora del virus, salió en defensa de él y pidió que no se lo llevaran pues tiene una menor de edad en la casa, a lo que el mandatario respondió prometiendo ayuda humanitaria.

“Le voy a marcar mercado, él se va conmigo porque tiene que aprender. Usted tampoco se puede mover”, afirmó el alcalde.

El hombre fue trasladado hasta un centro en el que cumplirá, a cabalidad, con su cuarentena como portador del virus. Asimismo, deberá enfrentar cargos por el delito de violación de medida sanitaria.

Esta captura, la primera del Equipo Caza COVID de Cali, se logró el pasado 28 de abril de 2020.

En contexto: Policía arrestó a irresponsable contagiado de COVID-19 que caminaba por los pasillos de su conjunto.