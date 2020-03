¿Se puede pagar para que le hagan la prueba del coronavirus?

Falso, el examen se hace bajo criterio médico. Vea en qué casos debe acudir para descartar COVID-19.

Cuando uno tiene gripa, no va a que le hagan pruebas para saber cuál virus es. Piense: ¿cuándo fue su último resfriado? ¿Supo cuál virus se lo causó? Pudo haber sido influenza, sincitial, rinovirus o un adenovirus. Finalmente, uno nunca se entera.

Si usted llega a presentar síntomas respiratorios leves no significa que va a salir corriendo a que le hagan prueba para saber si es o no COVID-19, pues son síntomas leves que se manejan en casa.

Otra cosa es que haya tenido contacto de riesgo; igual se queda en casa si no hay señales de alarma, con toda la higiene, se llama a las líneas de emergencia y se hace la prueba por orden médica para el control y el cerco de los casos.

Recuerde: la prueba no es de venta libre, no es una prueba rápida. La prueba está en laboratorios de salud pública del Instituto Nacional de Salud, o en manos del Distrito en Bogotá. La idea es ir aumentando la capacidad, no solo de esta red en diferentes ciudades, sino de las instituciones que tienen la infraestructura para hacerla.