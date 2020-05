Se puso una capucha del Ku Klux Klan como tapabocas y el ‘chistesito’ le salió caro

Luego de varios llamados de atención del personal del supermercado, accedió a retirársela. El hecho causó enorme indignación en redes sociales.

Un hombre decidió utilizar una capucha del KKK para salir a hacer mercado. El hecho sucedió luego de que decretaran el uso obligatorio de tapabocas en lugares públicos debido al coronavirus en Estados Unidos.

Los empleados de la tienda en California, Estados Unidos, le insistieron en reiteradas ocasiones que se retirara o se quitará la capucha. Sin embargo, según medio locales, el hombre los ignoró y se burló de la petición.

Finalmente accedió a quitársela cuando un supervisor lo detuvo mientras hacía la fila en caja, pues si no lo hacía no se le permitiría pagar.

El hecho causó repudio en el lugar y las imágenes fueron difundidas inmediatamente en redes sociales.

El mismo alcalde de San Diego, John Minto, rechazó lo ocurrido y escribió: “Muchas gracias a todos los que dieron un paso adelante para reducir este triste recordatorio de intolerancia. Santee, sus líderes y yo no toleraremos tal comportamiento”.

De igual manera, la supervisora del condado, Dianne Jacob, rechazó las imágenes definiéndolas como “aborrecibles”. Y para la directora regional de la Liga Antidifamación en el área de San Diego, Tammy Gillies, el hecho no representa a su ciudad. “San Diego no tiene lugar para el odio”, escribió en Twitter.

Don’t know which angers me more - the person wearing this or the fact that no one in management @Vons Santee did anything about it. ⁦@ADL_SD⁩ would be happy to educate your team. San Diego is #NoPlaceForHate pic.twitter.com/jMOzQqpcoi

— Tammy Gillies (@tgilliesADL) May 3, 2020