“Se quitó hasta el tapabocas para gritarme”: Supersalud dijo que tuvo miedo de Carlos Caicedo

Afirmó que el mismo gobernador del Magdalena denunció irregularidades del hospital intervenido y que jamás entregará una institución a un clan o un político.

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló del encontrón que tuvo con el mandatario del Magdalena, algo que calificó como “gajes del oficio”.

Recalcó que con la intervención al Hospital Julio Méndez Barreneche el gobernador no pierde su competencia y que su deber es ayudar al gobierno para su recuperación y así garantizar la atención en medio de la pandemia del coronavirus.

Esto lo dijo luego de que Caicedo lo responsabilizara de lo que pueda pasarles a los magdalenenses con el COVID-19, porque este centro hospitalario era el que iba a ser adaptado para recibir los pacientes más graves del departamento.

Al ser preguntado sobre las denuncias que hizo el gobernador sobre la tardía intervención al hospital departamental, el superintendente manifestó tener “la absoluta tranquilidad de lo que estoy haciendo. Yo no hago negociaciones con gobernadores, como él está diciendo. No anuncio una medida de intervención, eso no se hace. He hecho intervenciones recientemente y eso no ocurre ni va a ocurrir mientras yo esté”.

También negó conocer a “las familias de las que él habla. No voy a entregar nunca un hospital a una familia o un político, prefiero renunciar a mi cargo”.

Respecto al agente interventor que llevará las riendas del centro reveló que “acaba de entregar el hospital departamental de Villavicencio. Lo recuperó, lo entregó con nómina y proveedores al día. Lo podemos mostrar ya”.

E insistió que tras la intervención “el gobernador no pierde la competencia con su hospital. Pensé que era una buena noticia para el departamento”.

Sin embargo, la diligencia se transformó en algo “muy intimidante”, aseguró.

“Lo que pasó ayer fue muy asustador, yo me sentí intimidado. Frustrado. De las situaciones incómodas que he vivido y me han dolido fue la de ayer”, dijo.

Y agregó que se expuso a ir hasta el hospital, más cuando el gobernador Caicedo “se quitó hasta el tapabocas para gritarme. Eso no es justo”.

“Mi familia también se asustó mucho cuando vio esas imágenes”, añadió.

¿Hubo falta disciplinaria?

Aristizábal descartó que haya incurrido en una falta disciplinaria en la intervención del hospital como ha insistido el magdalenense.

“Una de las funciones nuestras es proteger la vida y salud de los colombianos, y más que estamos en pandemia. Qué más ayuda, cuando lo vamos a intervenir para garantizar la atención oportuna, para que le lleguen los recursos, para que puedan comprar los equipos de protección para todos los profesionales, para que puedan pagar los salarios a los especialistas y trabajadores”, explicó.

Durante su gestión, dijo, “hemos liquidado 6 EPS, tengo intervenidos hospitales en todo el país y todos los estoy recuperando. No voy a permitir que se sigan robando la plata de la salud, prefiero irme de este puesto el día que tenga que entregar un hospital a un directorio político”.

Y en medio de la pandemia ha intervenido tres: “el San Diego, de Cereté, porque no tenía capacidad de atender. Ya lo estamos ampliando, montando la unidad de cuidado intensivo, de la mano de los gobernadores. Lo mismo me pasó en el de San Marcos, en Sucre, de la mano del gobernador. Lo mismo me acaba de pasar en el Amazonas, de la mano del Gobierno y el gobernador, recuperándolos para que podamos llevar recursos, para que el Ministerio de Hacienda nos pueda ayudar, para frenar los procesos jurídicos. Si no les pagamos a los trabajadores, con qué los vamos a atender. Si no compramos los elementos de protección para el personal sanitario, cómo los vamos a proteger”.

Las diligencias de la Supersalud buscan “blindar y darle garantías al hospital. No vamos a atentar contra nadie”, recalcó.

Irregularidades del hospital departamental del Magdalena

Aristizábal indicó que los 59 hallazgos se trasladaron a los entes de control y al secretario de Salud departamental en febrero. Había irregularidades administrativas, jurídicas, asistenciales y financieras.

“El 45% de los contratos, en vez de ser asistenciales se volvieron administrativos. Un hospital solo necesita el 10% de administración”, indicó.

Incluso había “profesionales con pagos exóticos, que no pueden trabajar porque no tienen los instrumentos, pero les siguen pagando”, como uno que se gana $70 millones para hacer ciertas cirugías que no ha podido realizar.

El superintendente remarcó que el gobernador estaba enterado de lo encontrado en la auditoría que se hizo en diciembre.

“Él mismo les está narrando lo que hay en el hospital, lo que han encontrado, un hospital que tiene 146 procesos jurídicos con pretensiones de acreedores cercanas a los $63 mil millones”, señaló.

A la pregunta: ¿usted es capaz de hacer una promesa y decir que recupera el hospital público, no para hacerle entrega a ningún clan político?, Aristizábal contestó:

“La promesa la hice el día que me posesioné. No podemos mantener los hospitales en clanes políticos. Le hemos estado arrancando los clanes a muchos que se habían enamorado de los recursos de la salud y lo sabe todo el país. Hemos liquidado 6 EPS, tengo intervenidos hospitales en todo el país y todos los estoy recuperando. No voy a permitir que se sigan robando la plata de la salud, prefiero irme de este puesto el día que tenga que entregar a un hospital o directorio político”.

E insistió en que “el gobernador debe seguir siendo responsable del hospital. No deja de ser del departamento, él también tiene que ayudar”.

El superintendente aseguró que no era “un hombre rencoroso ni revanchista” y repitió que “el hospital sigue siendo del departamento y si él (Caicedo) tiene la capacidad de ayudar a su hospital que lo haga público.

Aristizábal no dejó de lamentar el trato que recibió por parte del gobernador del Magdalena.

“Salí frustrado, porque no es justo que estemos ayudándole al país y nos toque sortear este tipo de agresiones. Me monté al avión supremamente triste. Soy un convencido de que lo estoy haciendo bien y puedo demostrarle resultados al país, pero uno no se merece un trato de estos y menos de un gobernante de Colombia”, expresó.