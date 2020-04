Sebastián Yatra muestra su lado más solidario durante la contingencia por el coronavirus

El artista, además de participar del concierto ‘Un mundo: juntos en casa’, apoyó y acompañó a Claudia López en la donatón por Bogotá.

Durante el evento, que recaudó 51 mil millones de pesos para ayudar a las familias más vulnerables durante la cuarentena por el coronavirus, el cantante y la alcaldesa hablaron sobre la situación que enfrenta el país y principalmente la capital.

Además de donar, Sebastián Yatra habló de cómo verle el lado positivo a la difícil situación.

“Colombia estamos más unidos que nunca y aunque perdemos algo material crecemos mucho en la parte familiar y en cuanto al amor que tenemos en nuestro corazón, en la bondad y la compasión. Yo por ejemplo ando con mi familia que no los veía hace tiempos, ya llevamos 38 días juntos y nunca me imaginé que eso me volvería a suceder en la vida”, dijo el artista en conversación con Claudia López.

Le puede interesar: Bogotá se lució: recaudó $51.696 millones en la donatón de este domingo