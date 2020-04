Si no hay desabastecimiento en cuarentena, ¿por qué no hay barrigas llenas ni comercio contento?

El presidente de la SAC explica qué productos han dejado de consumirse durante el aislamiento por el coronavirus y por qué algunos precios siguen por las nubes.

Según Jorge Bedoya, que dirige la Sociedad de Agricultores de Colombia, aunque no hay desabastecimiento en Colombia de alimentos perecederos, “el intermediario no renuncia a su margen de comercialización” y entonces el campesino no ve el nivel de ingreso que sí ven quienes distribuyen sus cosechas.

Insistió en que la Fiscalía, la Superindustria y entes de control “trabajan en desgranar la mazorca de los intermediarios que se aprovechan del productor”; sin embargo, los resultados no se ven y los precios siguen subiendo.

Asimismo, Bedoya reveló que las proteínas de origen animal, como cerdo y pollo, vieron reducidas sus ventas en un 40% durante esta cuarentena del coronavirus.

También la venta de alimentos perecederos, como papa, cebolla, ajo, patilla, pera ha caído dramáticamente y muchos están abasteciéndose de arroz, cereales y huevos.

Además, señaló, los campesinos no dejarán de sembrar y sacar sus cultivos a la venta, por lo que hay pensar en la forma de reactivar el consumo de los hogares para que las siembras no se pierdan.