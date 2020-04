Sigue el drama en Guayaquil: hijo aplicó cal al cuerpo de su padre para ralentizar la descomposición

Tuvo que verlo morir en su casa, pues al llamar a los servicios de emergencia le dijeron que lastimosamente no había ambulancias u otro tipo de ayudas.

"Hice uso del 911 porque él ya tenía bastantes complicaciones y lo único que me supieron decir es que al momento no había ambulancias", precisó César Gálvez, hijo del fallecido.

Relató que todo ocurrió “como la 1 de la mañana, de madrugada, que no había ambulancias, que los bomberos no estaban disponibles y yo les dije que entonces a quién acudía, qué podía hacer en ese momento y me dijeron que lamentablemente no podían ayudarme".

Y es que esa ciudad, la más poblada de Ecuador, sufre las complicaciones del sistema de salud y funerario colapsado.

Decenas de personas han muertos en sus casas, sin atención, causando dramáticas imágenes de cuerpos abandonados.

El gobierno ordenó a policías y militares hacerse cargo de los cadáveres, pero las tareas no han terminado.

El presidente Lenín Moreno denunció que al menos un 40% de contagiados de coronavirus en ecuador incumplió el aislamiento obligatorio.

En ese país hay más de 3.000 casos de contagios y solo en un día reportaron 145 muertos.

La provincia de Guayas es la más golpeada por la pandemia, con el 70% de positivos y más de la mitad de los fallecidos.

En contexto: