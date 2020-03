Tapabocas a 30 mil y alcohol a 40 mil: ¿las autoridades de verdad no harán nada con especuladores?

SIC dice que, mientras el Gobierno no fije precios de esos productos clave en esta pandemia, no se puede sancionar a los abusivos.

Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, explicó que está haciendo su entidad para que no haya especulación con precios de tapabocas, geles antibacteriales y guantes quirúrgicos.

Aseguró que desde el 4 de marzo se han venido “adelantando visitas de inspección, requerimientos y cruzando los sistemas de información para determinar quién puede estar incurriendo en conductas de especulación, para trasladar a la Fiscalía y Policía judicial aquello que sea delito y nosotros adelantar las investigaciones administrativas”.

¿Cuántas multas, cuántos sancionados?

Las sanciones no se dan de un día para otro, primero, porque la situación se declaró en emergencia hasta el 12 de marzo; segundo, porque hay que recabar toda la información para procesar y en eso estamos unidos con el DANE, que fija el índice de precios al consumidor; tercero, porque para poder actuar más rápidamente necesitamos que regulen los productos. Eso se lo solicitamos al Ministerio de Salud desde el 12 de marzo para que nos permita actuar en el comercio directo y esperamos que, a más tardar hoy esté el decreto expedido para que podamos ir al comercio y así poder tener mayor capacidad de acción.

¿Incluiría congelar los precios? ¿No deberíamos tener los precios de estos elementos esenciales congelados?

La Superintendencia no regula ni fija los precios, lo tiene que hacer el Gobierno y eso es lo que les hemos pedido en esos tres productos. Una vez los fije entran al mercado regulado y ya podemos entrar a actuar penalmente con la Fiscalía y directamente por ser una situación de emergencia con la Superintendencia. Eso llevará a que las personas que incumplan, además de lo que la Fiscalía determine nosotros le podamos poner multa de hasta 100 mil salarios mínimos e, incluso, el cierre del establecimiento.

Venimos trabajando hace una semana en función asesora del Gobierno nacional con el fin de que el Ministerio de Salud nos pueda fijar los precios de esos tres productos con el fin de actuar más efectivamente.

Médicos denuncian el acaparamiento de insumos médicos básicos que necesitan para atender a contagiados con COVID-19. Mientras se expide el decreto, mientras salen las nuevas normas para sancionar a inescrupulosos, ¿qué se puede hacer para garantizar estos elementos?

Había suficiente existencia de tapabocas para suplir el mercado. Obviamente ante la crisis salió a comprar irresponsablemente, otros a revender guantes y tapabocas que no necesitan. El llamado es a ser solidarios y responsables como consumidores. No podemos estar utilizando elementos que no nos han formulado o que no necesitamos para nuestro trabajo. Lo segundo, se ha flexibilizado la posibilidad de importar estos elementos. El Invima, habiendo levantado esas barreras, pueda traer lo que se necesite y producción nacional suplir lo que hay en desabastecimiento.

¿Hay sitios identificados?

Lo hemos visto en comercio informal, por ejemplo, en Corabastos. De eso dimos aviso a la Policía para que interviniera.

Nosotros hemos venido haciendo monitoreo en la gran industria, porque tenemos que concentrarnos en los casos de mayor significatividad para que, si alguien está acaparando, recibirá una visita de la Fiscalía y esta Superintendencia para poder aplicar las sanciones del caso.

¿Se ha manejado una alianza para mandar a prisión o judicializar a estas personas?

Hemos conformado un cuerpo combinado que lidera la señora vicefiscal, CTI, Dijín, mi persona y actuamos en esas conductas que pueden ser delito y que pueden acarrear con prisión para los representantes legales de las empresas que incurran en esas conductas.

En estaciones de servicio dicen que no hay combustible. ¿Por qué?

Monitoreamos el precio del combustible, con el fin de mirar que se hizo la disminución del precio. Bogotá tiene abastecimiento total. Hay baja de 9.300 a casi 7.500, 7.800 en algunos casos.

Hay que tener en cuenta que aquellos que aún tengan inventario comprado en el precio anterior, es decir, lo que tienen almacenado en sus tanques subterráneos, tienen que terminar de venderlo a ese precio.

En contexto: