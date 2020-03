Taylor Swift sorprende a fans afectados por coronavirus enviándoles dinero

Son varios los seguidores de la cantante que han recibido la ayuda económica, acompañada de un mensaje de apoyo.

Una de las beneficiadas contó que había realizado un publicación sobre el miedo que tenía de no poder seguir viviendo en Nueva York por la falta de recursos debido al coronavirus y Taylor Swift “sin ayuda de nadie, salvó mi capacidad de permanecer aquí”.

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo

— holly turner (@ittybittyholly) March 25, 2020