“Tengo defensas bajas porque tuve dengue”: Danna García habla de su estado de salud

La actriz colombiana relató las dificultades que ha enfrentado en las últimas semanas desde que dio positivo para COVID-19.

Lo hizo a través de un en vivo en la red social Instagram, donde aclaró los rumores de su estado de salud y agradeció por los mensajes, el acompañamiento y el apoyo que ha recibido de sus seguidores y amigos a través de redes sociales.

“Tengo el virus después de 35 días, me volvió a dar positivo, cuando digo me volvió a dar no es que me lo imaginé si no que salió en la prueba positivo (…) Yo tengo defensas bajas porque tuve dengue, además del coronavirus, eso es mucho para el cuerpo”, precisó Danna García.

La paisa aclaró que no se ha reunido con su familia ni con su hijo y que no los ha visto desde hace un mes y medio. Sin embargo, su intención era encontrarse con ellos después de cumplir la cuarentena, pero al realizarse al examen para regresar a su casa el examen le volvió a dar positivo para COVID-19.

“Fue un golpe fuertísimo a nivel familiar, no nos esperábamos que siguiera enferma”, dijo.

La actriz se mostró positiva ante el panorama y contó que su caso está en estudio porque no es común que el virus se reactive y resaltó que tener coronavirus no es sinónimo de muerte.

“Nadie me sabe explicar mi situación, esto es como una noticia en desarrollo, los doctores me dicen cosas diferentes todos los días, a veces me dicen ‘seguramente cuando fuiste al supermercado con guantes y máscara alguien te lo pego’ y otros me dicen, ‘no eso no se pega eso se reactiva’ en conclusión -al parecer- eso se reactiva en los que tenemos defensas bajas porque nuestro cuerpo no ha terminado de matar el virus”, explicó la actriz.

Danna manifestó que ahora está cansada, ahogada y hasta perdió un poco la voz, pero tiene la certeza de que prontamente estará recuperada.

Entretanto, la antioqueña continuará en México y espera, ansiosa, el momento de reencontrarse con su hijo y su esposo.

