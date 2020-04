¿Tengo que pagar el arriendo en esta cuarentena? Ojo a lo que dice este decreto

Noticias Caracol le explica los detalles de la decisión que, sobre este tema, adoptó el gobierno del presidente Duque. Tome nota.

Con el decreto 579, el Ministerio de Vivienda formaliza las medidas anunciadas hace algunas semanas para contratos de arrendamiento de bienes.

De acuerdo con el documento, no se podrán realizar desalojos, al menos hasta el 30 de junio. Tampoco subir el canon de arriendo y, en los contratos a punto de vencer, la prorroga será automática.

Las medidas no suponen un incentivo para no pagar y de hecho, aunque no podrá cobrarse intereses de mora al inquilino, sí podía cobrarse un interés corriente.

"El decreto deja condicionado este no cobro de penalidades, ni intereses, cuando las partes llegan a un mutuo acuerdo de pagar esos canones adeudados. Si no se llega a un acuerdo, se podrá cobrar los canones adeudados con la mitad de la tasa de interés bancario corriente”, explica Jorge Orlando León, director de la Fundación Colombiana de Derecho.

Según datos del ministerio, son 5,6 millones de familias en Colombia las que viven en arriendo y el 90% de esta cifra pertenecen a los estratos 1,2 y 3.

Vea aquí el decreto completo.