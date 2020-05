“Tengo que salir a buscar qué llevo para comer”: preocupación en Amazonas por el confinamiento

Aunque las calles de Leticia se ven solitarias en comparación con otros días, a muchos les inquieta la situación porque viven del rebusque y “no llegan ayudas”.

Los controles de las autoridades se han incrementado y solo permiten la circulación de personal exento por el decreto presidencial.

“Continuamos con las operaciones y los controles en los barrios y en los 14 puntos fronterizos con el municipio de Tabatinga”, afirmó el general Jorge Hernando Herrera, comandante Sexta División del Ejército Nacional.

Sin embargo, Noticias Caracol se encontró en las calles con Edilberto Lozano, un adulto mayor que salió de su casa, según él, en busca de comida porque no le han llegado ayudas. Otras personas aseguran estar en la misma situación.

“Tengo que salir a buscar qué llevo para comer porque no tengo nada en la casa, me tienen abandonado totalmente, son 73 años que tengo y nadie me va a dar trabajar, tengo que subsistir”, cuenta el habitante de Leticia.

“Aquí hemos visto pasar los camiones llenos de mercado, pero van para allá que es la invasión, pero por acá nada”, dice otra vecina de la capital del departamento.

Los controles de las autoridades también se registran en los ríos. Está prohibida la navegación de embarcaciones que no hayan sido autorizadas para transporte de alimentos y combustibles.

Una de las mayores preocupaciones es su paso fronterizo, pues muchas familias tienen entre Brasil y Colombia seres queridos que constantemente visitan, comentó el alcalde de Leticia, Jorge Mendoza.

Con estas medidas las autoridades buscan controlar los contagios de COVID-19, que tienen al departamento entre los más afectados del país.

