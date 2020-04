¿Tienen listos los sectores que volverán a trabajar los protocolos para prevenir el coronavirus? 

El presidente de la ANDI aseguró que las empresas llevan tres semanas implementando medidas de bioseguridad.

Bruce Mac Master destacó que, aunque es un proceso que “va a ser costoso y va a bajar la productividad, vamos a tener que invertir en esas cosas”. Aclaró que “es muy importante seguirlos con gran rigor por nuestra responsabilidad en mantener a la población lo más sana posible”.

Frente al anuncio del presidente Iván Duque de extender la cuarentena hasta el 11 de mayo y la reactivación que proyecta el gobierno en los sectores de manufactura y construcción, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia dijo que es una decisión “sensata y prudente” ya que se ha evidenciado “la virtud del aislamiento” para detener el contagio de coronavirus.

Añadió que esta medida no implica poner fin a la cuarentena y que incluso “hay ciudades en las que no hay ni un contagiado, por lo que no debería haber problemas, pero implica un poco mas de riesgo, pero hay que minimizarlo”.

El presidente Iván Duque anunció que Colombia se mantendrá en aislamiento obligatorio hasta el próximo 11 de mayo ampliando excepciones a los sectores de la construcción y manufactura, pero hizo claridad en que continuarán revisando los avances para definir si se dan pasos también con otros sectores.