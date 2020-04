“Todavía me cuesta respirar, a veces me ahogo hablando”: Danna García sobre su estado de salud

La actriz colombiana relató que por el coronavirus tuvo síntomas como pérdida del gusto y el olfato. También se le entumieron los dedos.

Tras salir del hospital, Danna García, recordada en nuestro país por su papel de ‘Norma’ en la exitosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, narró los difíciles momentos que pasó tras ser diagnosticada con COVID-19.

Lo hizo a través de una transmisión en vivo en la red social Instagram, donde dio un parte de tranquilidad a sus seguidores y respondió a todas las dudas de sus fans, conocidos y amigos.

La antioqueña, quien vive en Miami, viajó a España el pasado 13 de marzo y se hospedó en la casa de sus suegros. Sin embargo, días después presentó algunos síntomas de coronavirus por lo que se trasladó a un hotel.

“Empecé con escalofrío, como estaba sola en este hotel no tenía termómetro, pero sabía que tenía fiebre, me dio un dolor de cabeza desesperante, perdí el olfato y no me sabía a nada la comida”, describió la actriz.

“Una noche, como al quinto día, empecé a sentir un cosquilleo en la cara, como un dolor en los brazos, se me empezaron a dormir los dedos, me empecé como a entiesar”, añadió Danna.

Como la colombiana presentó una sintomatología más complicada y su capacidad pulmonar se redujo, casi a la mitad, fue trasladada a un hospital.

La actriz aclaró que -aunque sus pulmones no están completamente bien- no fue necesario el uso del respirador artificial, pero sí utilizó oxígeno. Además, dijo que no presentó otras complicaciones como neumonía.

Danna agradeció por los mensajes y oraciones en su nombre, incluso se disculpó por sus pausas al contar su historia. “Todavía me cuesta respirar, a veces me ahogo hablando”, confesó.

Aunque la antioqueña está recuperada continuará aislada otros 15 días, para cumplir con su cuarentena.