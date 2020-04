“Todos seguimos en casa”: manufactura y construcción en Bogotá no se reanudan este lunes

La alcaldesa anunció que ninguna empresa de este sector podrá volver a operar a menos que cuenten con un registro aprobado por la alcaldía.

Por fortuna el Presidente nos escuchó y permitió que la reactivación económica de las ciudades sea gradual. Por esto mañana todos seguimos en casa, seguimos cuidándonos. Las empresas de construcción y manufactura que quieran operar podrán inscribirse en https://t.co/MkH5iitFvP — Claudia López (@ClaudiaLopez) April 27, 2020

Advirtió que este lunes comenzará una etapa de alistamiento y registro de las empresas que se hará a través de la pagina web del distrito https://bogota.gov.co/reactivacion-economica.

Las obras de construcción empiezan su registro desde mañana y las que cumplan todos los protocolos y se vayan habilitando podrán iniciar en estas dos semanas. Las de manufactura empiezan también su registro mañana, pero solo se autorizará que inicien después del 11 de Mayo. — Claudia López (@ClaudiaLopez) April 27, 2020

Con respecto a las empresas de construcción, señaló que podrán operar en las siguientes dos semanas solo si cumplen los protocolos de bioseguridad, salud pública y movilidad segura y frente al sector de manufactura añadió que solo después del 11 de mayo podrán operar, pero pueden iniciar su registro desde este lunes.

A partir de mañana los mayores de 18 y menores de 60 años podrán salir a trotar, caminar y a hacer ejercicio al aire libre durante una hora entre 6:00am y 10:00 am, sin alejarse de la casa más de 1 km y con todas las medidas de precaución, incluyendo el tapabocas. — Claudia López (@ClaudiaLopez) April 27, 2020

También anunció que podrán salir a hacer ejercicio los mayores de 18 y menores de 60 años entre las 6:00 a.m. y 10:00 a.m. pero usando tapabocas. Para esta práctica no aplica la medida de pico y género.

“Podrán salir a trotar, caminar y a hacer ejercicio al aire libre durante una hora entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m., sin alejarse de la casa más de 1 km y con todas las medidas de precaución, incluyendo el tapabocas”, afirmó.

A partir de mañana: - Seguimos con Pico y Género, para supermercados y tiendas, diligencias en bancos y notarias -No hay pico y placa para vehículos - Se podrá salir a hacer deporte individual una hora entre 6-10am con tapabocas LA CUARENTENA SIGUE — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) April 27, 2020

El secretario de Gobierno también aclaró estas medidas e indicó que “la cuarentena sigue”.