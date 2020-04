Tom Hanks y Rita Wilson donan su plasma para ayudar a la lucha contra el coronavirus

El actor y su esposa se recuperaron del COVID-19 y decidieron colaborar con los investigadores que buscan una vacuna contra la enfermedad.

“Aquí está la bolsa de plasma de la semana pasada. Después del papeleo, es tan fácil como tomar una siesta”, escribió Tom Hanks en un trino que compartió mostrando las fotos de su donación.

Here’s last week's bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe

