Un abrazo que no fue: médico rechaza a su hijo para protegerlo de posible contagio por coronavirus

La lucha contra el coronavirus COVID-19 implica grandes sacrificios para el personal de la salud, como en este video en el que un doctor rompe en llanto al llegar a casa.

Qué más quisiera el doctor saudí Nasser Ali Al Shahrani que tomar a su hijo en brazos y responderle a la bienvenida que le da con una alegría desbordada.

Sin embargo, él sabe que debe rechazar el abrazo y cualquier otro contacto hasta que no se retire su ropa de trabajo, se bañe y tome todas las precauciones necesarias.

El doctor Shahrani trabaja en el hospital Rey Salmán, en Riad, la capital de Arabia Saudita, país donde se han confirmado 1720 contagios por coronavirus COVID-19.

Como Shahrani, otros médicos y enfermeras se juegan la vida a diario para salva la de sus pacientes.

Como si eso no fuera poco, terminan aislados de sus propias familias para protegerlas de un posible contagio. Y, lo que es peor, sufren el rechazo en lugares públicos, en medio del pánico de algunos a causa de la pandemia.

Con este video del abrazo que no fue, el doctor Shahrani quiere crear conciencia sobre la realidad de a puño que enfrenta el personal médico en su entorno más íntimo, al tiempo que lucha contra el coronavirus COVID-19.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020