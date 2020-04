Valiente mensaje que deja una doctora a sus hijos en caso de morir por coronavirus

“Si me pierden por COVID-19 quiero que sepan que mami realmente intentó hacer su trabajo", escribió Cornelia Griggs, cirujana pediátrica.

La madre y médica neoyorquina ha subido en sus redes sociales una imagen con su equipo médico, que la cubre de pies a cabeza, junto con un mensaje conmovedor para sus pequeños hijos.

Su trino fue acompañado con estas palabras: “mis bebés son demasiado pequeños para leer esto ahora. Y apenas me reconocerían en mi equipo. Pero si me pierden por COVID, quiero que sepan que mami realmente intentó hacer su trabajo”.

My babies are too young to read this now. And they’d barely recognize me in my gear. But if they lose me to COVID I want them to know Mommy tried really hard to do her job. #GetMePPE #NYC pic.twitter.com/OMew5G7mjK

— Cornelia Griggs (@CorneliaLG) March 29, 2020