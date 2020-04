“Vamos a seguir limitando grandes interacciones” después de la cuarentena, reitera Duque

Advirtió también que se implementará alerta regional para evitar que el coronavirus llegue a municipios que no presentan casos.

El presidente Iván Duque explicó que cuando termine la cuarentena por el coronavirus “vamos a mantener el distanciamiento y protocolos más estrictos en términos de seguridad y bioseguridad”. También recalcó que no se volverá pronto a eventos masivos como conciertos o estadios.

“Este proceso, de pasar de una cuarentena y después abrir, nadie lo ha hecho. En esto no hay expertos, entonces nos toca aprender de las lecciones de otros y tener también la capacidad de monitorear cómo nos estamos comportando”, le expresó al medio KienyKe.

Sobre la estrategia para evitar que el coronavirus llegue a zonas que no han reportado casos dijo: “el virus no está en cerca de 1.000 municipios y no queremos que llegue a más, entonces vamos a tener que llevar el sistema de alerta regional”.

Colombia ha reportado más de 3.000 contagiados con coronavirus y son Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Bolívar los que más casos presentan.

