Vendedores informales por doquier, así lució Cali en el primer día de reapertura económica

Aunque las autoridades esperaban un alto número de trabajadores de regreso, muchos locales permanecieron cerrados. El comercio informal fue el protagonista.

La reactivación del comercio y la entrada en actividad de los diferentes sectores aún no se refleja con fuerza en la capital del Valle del Cauca en medio de la emergencia por el coronavirus COVID-19.

Si bien se esperaba que más de 110 mil trabajadores salieran, solo 10 mil empleados cuentan hoy con el pasaporte sanitario que les permite abrir sus establecimientos.

Pese a esto, fueron los vendedores informales los que se tomaron las calles.

“No fue mayor cosa, pero gracias a Dios como hay tanto vendedor he vendido cuatro pares de zapatos. Considero que es una bendición porque me ha tocado regalarlos a precio, a lo que me ofrezcan”, aseguró Regulo González, vendedor informal.

Entre tanto, en las estaciones del sistema de transporte masivo, el panorama es similar, aunque Metrocali habilitó el 100% de su flota, se observan buses con menos del 35% de su capacidad.

“Estimábamos según la proyección un crecimiento importante, calculábamos mover entre 100.000 y 130.000 personas. Tenemos toda la flota disponible, 750 buses esperando ese gran impacto que nos puede generar el tema del desborde de la gente en la calle. Hay buses vacíos, no se ocupa el límite máximo permitido”, aseguró Oscar Ortiz, presidente de Metrocali.

Aunque la cuarentena dejó calles desoladas en la ciudad, las autoridades proponen una adaptación progresiva a los cambios que deja la pandemia en materia de movilidad.

“Realmente nos tenemos que enfrentar a una nueva normalidad, a una nueva ciudad, pues los patrones de movilidad de la ciudad van a cambiar”, anotó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

