"Ya he tenido una buena vida": la razón por la que una abuelita con coronavirus rechazó respirador

“Guárdalo para alguien más joven”, pidió Suzanne Hoylaerts, de 90 años, que murió a los dos días de haber sido hospitalizada. Su hija no pudo darle un funeral.

La mujer, que el año pasado había tenido neumonía, se había tomado muy en serio el aislamiento para protegerse del coronavirus.

Vivía sola en el pueblo belga de Binkom y su hija Judith la acompañó al hospital cuando la anciana comenzó a sentir dificultad para respirar.

Antes de ser aislada, aseguró Judith a medios internacionales, su mamá le dijo "no debes llorar, hiciste todo lo que pudiste".

"No pude despedirme de ella y ni siquiera tuve la oportunidad de asistir a su funeral", lamentó la mujer.

En redes, muchos elogiaron a esta anciana. “No todos los héroes usan capa”, “Suzanne Hoylaerts, recuerden este nombre, ella ha sido una heroína de verdad”, “no olvidaremos su sacrificio”, fueron algunos de los comentarios.

Belgian woman, Suzanne Hoylaerts, aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."

Not all #Heroes wear caps!! pic.twitter.com/XURpYsGrIR

— Big Dawg Kas (@iamkasV) March 29, 2020