“Yo ya no siento nada”: hombre con COVID-19 que fue detenido por salir a comprar pollo e ir al banco

Ese fue el argumento que el sujeto le dio a las autoridades cuando lo sorprendieron fuera de su casa en horas de la noche.

En Cali un hombre diagnosticado con COVID-19 que violó el aislamiento obligatorio para salir a hacer compras, fue detenido por las autoridades y trasladado a un centro especial donde deberá continuar su recuperación.

Según funcionarios del Equipo Caza COVID de la capital del Valle del Cauca, conformado por efectivos de la Policía y la Alcaldía, este infractor fue sorprendido en medio de un operativo.

“Hoy sábado (2 de mayo) el Equipo Caza COVID realizó labores de monitoreo a todos los casos positivos en la ciudad. En el aplicativo nos encontramos con que un ciudadano del barrio 20 de Julio (oriente de Cali) había vulnerado hoy muchas veces su cerco epidemiológico”, aseguraron.

Según indicaron a través de un video en redes, “en la mañana del sábado, al parecer, este contagiado se había desplazado a entidades bancarias y en las horas de la tarde se dirigió a comprar alimentos a un kilómetro de su vivienda”.

El equipo #CazaCovid encontró a otro paciente por #Covid_19 en el barrio 20 de Julio que estaba incumpliendo su aislamiento. ¡Seguimos activos por la vida y la salud de todos!#LaVidaEstáEnTusManos @GuilleLondono @Dranguet @SeguridadCali pic.twitter.com/sUyt9IUm1F — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 3, 2020

Cuando le anunciaron que debía ser detenido y llevado a un centro para que termine su recuperación sin exponer a su comunidad, el hombre adujo que ya no es positivo para COVID-19

y que solo salió a comprar un pollo.



“¿Por qué?, si yo salgo aquí a una esquina no más… A mí ya me dijeron que a mí ya me da negativo, yo ya no siento nada”, dijo.

Finalmente, el hombre fue trasladado a un lugar especial dispuesto para su recuperación. Posteriormente deberá responder ante la justicia por no acatar la norma y poner en peligro la salud de otras personas.