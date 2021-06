Así será la etapa 4 del Critérium del Dauphiné: horarios de los colombianos en la contrarreloj

La cuarta etapa del Critérium del Dauphiné convoca a los corredores a una contrarreloj de 16,4 kilómetros entre Firminy y Roche-la-Molière que podría establecer las primeras diferencias entre los favoritos, aunque tampoco se esperan grandes brechas por tratarse de un recorrido corto, aunque incómodo.

El trayecto apenas tiene zonas llanas, por lo que los grandes especialistas no se verán especialmente beneficiados. Más bien puede ser algo más amable para corredores con fuerzas que asuman con solvencia los cambios de ritmo.

La crono no resolverá la general, ni mucho menos, pero podría empezar a mover piezas entre los candidatos al título.

Una prueba que comenzará en descenso, pero del kilómetro 6 al 10 el perfil es ascendente, para luego afrontar un par de bajadas y otro par de subidas, la última conduce directamente a meta.

Horarios de los colombianos para la contrarreloj del Critérium del Dauphiné:

Camilo Ardila (COL/UAE Emirates) 6:38 a.m.

Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) 7:01 a.m.

Winner Anacona (COL/Arkéa-Samsic) 7:57 a.m.

Miguel Ángel López (COL/MOVISTAR) 8:07 a.m.

Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) 8:18 a.m.

Publicidad

Así será la etapa 4 del Critérium del Dauphiné: