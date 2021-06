Así fue la victoria de Alexey Lutsenko en la etapa 4 del Critérium del Dauphiné

Hora de salida de colombianos a la contrarreloj

Camilo Ardila (COL/UAE Emirates) 6:38 a.m.

Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) 7:01 a.m.

Winner Anacona (COL/Arkéa-Samsic) 7:57 a.m.

Miguel Ángel López (COL/MOVISTAR) 8:07 a.m.

Nairo Quintana (COL/Arkéa-Samsic) 8:18 a.m.