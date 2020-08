Clasificación General Critérium Dauphiné tras la etapa 3

El italiano Davide Formolo se impuso en la etapa 2 del Critérium del Dauphiné . El esloveno Primoz Roglic es el líder de la general, en la que Daniel Martínez es el mejor colombiano en el sexto puesto a 26 segundos.

Además, Daniel Martínez es líder de los jóvenes.

Etapa 3: Clasificación general Critérium del Dauphiné

1. Primoz Roglic (Jumbo Visma) – 13:14:35″

2. Thibaut Pinot (Groupama FDJ) – a 00:14″

3. Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) – a 00:20″

4. Guillaume Martin (Cofidis) – a 00:24″

5. Mikel Landa (Bahrain McLaren) – a 00:26″

6. Daniel Martínez (Education First) – a 00:26″

7. Egan Bernal (Team INEOS) – a 00:31″

8. Miguel Ángel López (Astana) – a 00:32″

9. Nairo Quintana (Arkea-Samsic) – a 00:35″

10. Richie Porte (Trek Segafredo) – a 00:35″

24.Rigoberto Urán (Education First) – a 05:21″

64. Sergio Higuita (Education First) – a 35:59″

69. Winner Anacona (Arkea-Samsic) – a 39:17″

76. Dayer Quintana (Arkea-Samsic) – a 41:21″

