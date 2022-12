De 15.500 kilómetros de calles en Bogotá, el 70% está en regular o pésimo estado

María Constanza García, secretaria de Movilidad de Bogotá, dice que no tienen “la fórmula mágica” aún e insiste en que se deben cambiar los comportamientos ciudadanos en este tema. Además, indicó que desde el año 2006 se detectaron los problemas de capacidad del transporte público en la ciudad.

Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana, indica: “los problemas de malla vial son gigantescos en todo el país, no solo por la cantidad sino por la mala calidad. Me refiero no solo a los huecos, grietas y fracturas de loza, sino a la mala calidad de la señalización, la demarcación, la semaforización y la poquísima utilización de las tecnologias de la informatica y la comunicación”.

Publicidad

A los problemas en la malla vial se suma la desproporción en la comercialización de vehículos, sober lo que Juliana Rico, directora ejectuiva de la Cámara Automotriz de la ANDI dice que en “el año 2014 ha tenido un aumento de 8% en el caso de vehículos automotores”.

Según Asopartes en Colombia se comercializan en promedio 290 mil carros al año, una cifra que se cuadruplicó en los últimos 15 años debido a varios factores que explica Tulio Zuluaga, presidente de la asociación: “ha mejorado la economía, al mejorar la economía, han mejorado los puestos de trabajo. Además los creditos bancarios se han impulsado y los precios de los carros están en unos precios absurdos”.

En Colombia circulan alrededor de 4 millones 950 mil carros y cada vez son más.