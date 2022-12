Jóvenes, sexo y embarazo: duro camino de las madres adolescentes

El embarazo adolescente y algunas dudas sobre el sexo hacen parte del contexto en que se desenvuelven los jóvenes en Colombia.

Un caso que muestra esta realidad es el de Rossana Hormiga tiene 18 años, quien quedó embarazada a los 16 y ahora es madre soltera. Para cumplir con este nuevo papel, tuvo que dejar de estudiar y ahora tiene trabajos temporales para poder sostenerse.

“Mi mamá me ayuda y mi papá, pero no les puedo dejar toda la responsabilidad. Por eso pensé en trabajar. Buscar trabajo, embarazada y joven, eso es difícil”, cuenta la joven.

Y es que el camino ha sido difícil. Ni la joven madre ni su bebé están afiliadas al sistema de salud. Ella asegura que sí tuvo información cuando comenzó su vida sexual, pero nunca la aplicó.

No obstante las dificultades, Rossana asume con valentía su nueva condición. Dice que no se arrepiente de nada de lo que ha vivido, admite que habría preferido tomar otras decisiones.

El consejo de esta joven es directo: "que no les dé pena ir a comprar a una droguería unas pastas, a ponerse una inyección o a comprar un condón. Ahora es lo más común. Que no les dé pena como me pasó a mí. Por eso tuve una bebé tan joven”.