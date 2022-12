Que no le pase a usted: padres e hijos sufren por el ciberacoso

Esté atento a las señales de alarma para saber si su hijo es víctima del acoso por internet. En algunos casos puede atentar contra su integridad o pasar de victima a victimario

Su hijo posiblemente se encuentre en el colegio en estos momentos, ¿sabe si está siendo acosado por internet? Un niño o adolescente que está siendo 'matoneado' por las redes sociales puede tener reacciones desesperadas como suicidarse o atentar contra otros.

Muchos padres lo ignoran, pero ellos desempeñan el rol más importante frente a un caso de cibermatoneo. Aunque es una situación difícil de afrontar, es definitivo que los papás, tanto del acosado como del acosador, reaccionen oportunamente ante este problema.

Uno de las principales dificultades en el tratamiento de la problemática, es que en su gran mayoría las víctimas de ciberacoso prefieren guardar silencio. Pero este silencio puede convertirse también en un gran enemigo. Por eso, en los niños, niñas y adolescentes, lo mejor es que siempre le cuenten lo que está pasando a sus padres.

"No es simple que alguien te pida perdón, sino cómo se repara el daño. Uno tiene que tratar de entender cuánto daña al niño eso, que alguien esté hablando mal de él. Para un niño puede ser muy doloroso", declaró Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz.

Cuando se presenta una situación de ciberacoso, no quiere decir que los colegios no tengan nada que ver, al contrario, muchas veces el acoso se traslada de las aulas de clase, a las redes sociales.

"Puede ser que los compañeros no estén participando, pero es importante que el colegio sepa e ir de la mano para ir en búsqueda de la solución", agrega la experta Piñeros.

Según cifras del Ministerio de las TIC, para el 2015 en el mundo habrá más de 3 mil millones de usuarios de internet. Indudablemente, las nuevas generaciones son digitales y en ocasiones a los padres se les sale de las manos el uso que sus hijos le dan a las nuevas tecnologías.

"Lo que tenemos que entender los papás es que si, ellos saben más que nosotros. Ese tema, tomarlo con tranquilidad, pero tratar de entender, de que nos expliquen. No es momento para que digan que nos atropella la tecnología, hay que buscar que no nos atropelle más", agregó Carolina Piñeros.

De acuerdo con los expertos, es de vital importancia que en ambas situaciones, cuando el niño acosa o es acosado, se le brinde apoyo y afecto.