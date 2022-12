Transmilenio es lo más parecido al sistema de salud en el país. Vea por qué

Con la nueva ley estatutaria, se supone que la salud se contemple como un derecho fundamental, lo que quiere decir que las entidades no pueden negar la atención ni demorarla excusándose en el no pago de los usuarios.

Sin embargo, la congestión y falta de recursos en muchos hospitales no les permiten funcionar a cabalidad. Entonces, ¿cómo acogerse a esta norma?

En el sistema de salud de las Fuerzas Militares, dicen pacientes, la atención se quedó “chiquita” como en Transmilenio.