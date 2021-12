2021: El año consagratorio para Sandra Lorena Arenas

Sandra Lorena Arenas tuvo un 2021 consagratorio. La atleta nacida en Pereira obtuvo la medalla de plata en los 20 kilómetros de la marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio, la primera presea para Colombia en esta disciplina.

La atleta risaraldense no compitió en categorías infantiles, pero en el 2012 debutó en pruebas juveniles internacionales, obteniendo resultados impresionantes. Ese año fue bronce en el Mundial de Barcelona y oro en la Copa Mundo de Saranks (Rusia).

A nivel continental, fue oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017 y, dos años más tarde, hizo lo propio en los Juegos Panamericanos de Lima.

En sus primeras dos participaciones olímpicas estuvo lejos de pelear por alguna medalla, pero fueron experiencias esenciales en su preparación para Japón. En Londres llegó en el puesto 30; y en Río perdió dos posiciones.

En el 2019 obtuvo su tan ansiado boleto a los Juegos Olímpico de Tokio. Arenas ganó el Campeonato oceánico con un registro de 1:28:49 y se le dio la oportunidad de conseguir su revancha.

La colombiana siempre hizo parte del grupo que lideró la exigente prueba que se realizó en Sapporo (Japón). Al final del trayecto, Arenas estuvo al borde de ser descalificada por acumulación de faltas, pero supo atenerse de cualquier infracción. En ese kilómetro final batalló mano a mano con la brasileña Erika Senna (quien terminó siendo eliminada) por la medalla de plata.

“Tenía mucho susto. Hace mucho tiempo no tenía tanto susto como hoy, pero nunca perdí la fe y la esperanza de que podía lograrlo. Cuando sucedió lo de las faltas, venía haciendo un trabajo muy importante con los psicólogos sobre lo que se podía hacer o no y habíamos visualizado lo que podía pasar. Entonces no era algo que me sorprendiera y con ello pude lograr este título. Me sentí supremamente feliz”, afirmó la atleta, de 28 años, a 'Caracol Sports'.

Arenas llegó a la meta final, y después de detenerle el cronómetro a su reloj, se desplomó en el suelo, al igual que la campeona italiana, Antonella Palmisano, que había cruzado la meta 25 segundos antes. Y la reacción no era para menos, después de que la marchista diera una descripción de la manera en la que se desarrolló la prueba.

“Desde el inicio parecía una batalla, me daban puños, patadas, me jalaban, me pellizcaban. En un retorno me caí y cogí una española y la aruñé el cuello, yo ‘uy, lo siento, perdón’. En un retorno iba con la china al lado, me codeaba y yo también y ella me gritaba y yo también”, contó la deportista colombiana.

La colombiana recorrió los 20 kilómetros en 1 hora, 29 minutos y 37 segundos. El podio fue completado por la china Hong Liu, quien llegó 20 segundos después que Arenas.